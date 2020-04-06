كوفيد 19.. عدد الوفايات يتجاوز عتبة 70 ألفا تتركز أغلبها في أوربا

واصلت جائحة كورونا انشتارها عبر مختلف دول العالم، حاصدة المزيد من المصابين، ومخلفة المزيد من الوفايات، التي بلغ عددها حتى، منتصف اليوم الاثنين، أكثر من 70 ألف شخص، أغلبهم في القارة الأوربية، وفق الاحصائيات المباشرة لموقع woldmeter.

وإلى حدود الساعة، توزعت حالات الوفيات بشكل أساسي بين دولتي، إيطاليا بـ15 ألفا و887 حالة، وإسبانيا بـ13 ألفا و55 حالة، حيث تشكلان معا ما نسبته 41 في المائة من إجمالي عدد الوفايات العالمية.

أما في الولايات المتحدة، فإن عدد الوفيات بلغ، 9620 حالة، وفي فرنسا 7078 حالة، والمملكة المتحدة 4934 حالة، ثم إيران بـ3739 حالة، ثم الصين بـ3331 حالة.

كما تجاوز عدد المصابين مليونا و285 ألف شخص في مختلف دول العالم، تتصدرهم الولايات المتحدة الأمريكية بـ336 ألف حالة إصابة، تليها إسبانيا بـ135 ألف، وإيطاليا 128 ألف، وفرنسا بـ92 ألف، تليهم الصين بـ81 ألف حالة، وإيران بـ60 ألف حالة، ثم بريطانيا بـ47 ألف حالة، وتركيا بـ27 ألف حالة.

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وبالمغرب كانت معطيات وزارة الصحة، المعلن عنها، صباح اليوم، قد كشفت عن تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حتى الثامنة صباحا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 1113 حالة.

وارتفع عدد الحالات، التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، إلى 76 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفيات في 71 حالة.