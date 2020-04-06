فضل شاكر: عدد كبير من الفنانين لم يدعموني باستثناء لمجرد وقلة قليلة

قال الفنان اللبناني، فضل شاكر، إن عددا كبيرا من الفنانين، تنكروا له في الظروف، التي عاشها، موضحا أن قليل من الفنانين، الذين حافظوا على تواصلهم معه، منهم النجم المغربي سعد لمجرد.

وأشار فضل شاكر، في بث مباشر، أجراه على “أنستغرام” رفقة ابنه محمد، أخيرا، أن معظم الفنانين، تحدثوا عنه بسوء، بسبب التهم، التي واجهها سابقا، إلا عدد قليل بقي إلى جانبه، منهم لمجرد، والمصرية شرين عبد الوهاب.

وأصدر فضل شاكر، يوم الجمعة الماضي، جديده الفني بعنوان “بتوحشني”، الذي لقي انتشارا واسعا، بعد غيابه الطويل سابقا عن الساحة الفنية، وطبيعة الأغاني الرومانسية، التي عرف بها، وبراعته في أدائها بصوته المميز.

وأشار فضل شاكر، في بثه المباشر، أن صحته ليست على ما يرام، لكنه لم يشر إلى طبيعة مرضه.

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وقضت المحكمة العسكرية اللبنانية على فضل شاكر بالسجن 15 سنة، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية، في قضية أحمد الأسير، الذي حكم بالإعدام.

وفي عام 2018، قضت المحكمة ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة قتل أفراد من الجيش.