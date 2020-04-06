بسبب الجائحة.. بوشارب تفتح الباب للاستفادة من خدمات الوكالات الحضرية إلتكرونيا

تفعيلا للإجراءات الاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبهدف التعامل باستباقية مع تداعيات الأزمة الصحية الحالية، أطلقت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، 19 إجراءً من أجل التصدي للفيروس.

وأعلنت وزارة بوشارب، اليوم الاثنين، أن الوزيرة وجهت دورية إلى 29 وكالة حضرية، تابعة لوصاية الوزارة، مطالبة إياها بالمحافظة على استمرارية، وديمومة وجودة الخدمة العمومية، بشكل يسمح للمواطنين، والفاعلين الاقتصاديين بالولوج إلى المعلومة، والخدمات الإدارية من خلال اعتماد تعميم المساعدة عن بعد، وعبر الخطوط الهاتفية.

وفي هذا السياق، عملت الوكالات الحضرية على اتخاذ سلسلة من الاجراءات، من أجل رقمنة الخدمات، وتعميمها عبر الاتصال الهاتفي، من خلال تخصيص مصالح موجهة إلى المواطنين، والمهندسين المعماريين، والشركاء، والمنعشين، والفاعلين الاقتصاديين.

وتهم حزمة الإجراءات، أساسا، توفير وثيقة المعلومات التعميرية “e-note”، ووضع الشكايات “e-requête”، الأداء الإلكتروني للواجبات والرسوم e-prestations ، والإخبار بنتائج لجان البناء، وطلبات الترخيص المتعلقة بالتعمير، وتوفير وثائق التعمير المصادق عليها “Geoportail”، والاطلاع على قوانين التعمير، وعلى قوانين الصفقات، والمساطر، والاطلاع على الوثائق الصادرة عن الوكالة الحضرية “e-document”، وتعميم رمز الاستجابة السريعة “QR Codes”، وإحداث أرقام هاتفية مخصصة لتوجيه المواطنين، وللمساعدة التقنية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وإحداث حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأمين، والتحيين يومي لمواقع الوزارة، وتطوير صيغة المحمول.

والتزمت الوكالات الحضرية بتحديث كيفية اشتغالها، بغية ضمان حكامة جيدة، وتبسيط، ورقمنة المساطر وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين، والمهنيين، والجماعات الترابية، وعموم المواطنين، كما تم اقتراح تعميم الخدمات الإلكترونية على مستوى جميع الوكالات، وإطلاق منصة إلكترونية وطنية متعلقة بالتعمير، مع حلول شهر شتنبر2020.