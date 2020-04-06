أقدم طبيب نادي ريمس الفرنسي لكرة القدم على وضع حد لحياته بالانتحار، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكشف نادي ريمس، أمس الأحد، أن طبيب الفريق بيرنار غونزاليس، أنهى حياته بالانتحار عن عمر يناهز 60 سنة.
وترك الطبيب المنتحر رسالة، كشف فيها أن نتيجة فحص فيروس كورونا “كوفيد-19″، الذي خضع له كانت إيجابية.
وأعلن ريمس عبر موقعه الإلكتروني وفاة طبيب الفريق، مع رثاء، وصفه فيه بأنه رجل “كل المراحل البطولية”، مضيفا أنه أمضى أكثر من عقدين من الزمن مع النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب فريق فرنسي لكرة القدم ينتحر بعد اكتشاف إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.