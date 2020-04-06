طبيب فريق فرنسي لكرة القدم ينتحر بعد اكتشاف إصابته بكورونا

أقدم طبيب نادي ريمس الفرنسي لكرة القدم على وضع حد لحياته بالانتحار، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف نادي ريمس، أمس الأحد، أن طبيب الفريق بيرنار غونزاليس، أنهى حياته بالانتحار عن عمر يناهز 60 سنة.

وترك الطبيب المنتحر رسالة، كشف فيها أن نتيجة فحص فيروس كورونا “كوفيد-19″، الذي خضع له كانت إيجابية.

وأعلن ريمس عبر موقعه الإلكتروني وفاة طبيب الفريق، مع رثاء، وصفه فيه بأنه رجل “كل المراحل البطولية”، مضيفا أنه أمضى أكثر من عقدين من الزمن مع النادي.