أزيلال.. توقيف أربعة أشخاص أرادوا التخييم في بين الويدان في ظل حالة الطوارئ

أوقفت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي واويزغت، أمس الأحد، أربعة أشخاص، كانوا على متن سيارة عائلية مرقمة بالخارج بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية في إقليم أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن الموقوفين، بينهم شخص أجنبي في العشرينات من عمره، وفتاتان، وكانوا قد قدموا من مدينة أكادير، للتخييم في منطقة اغنبو بين الويدان، على الرغم من وجود حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه ثم تقديم الموقوفين أمام وكيل الملك بابتدائية أزيلال، والذي قرر متابعتهم في حالة سراح وتحديد جلسة للمحاكمة بعد أسبوعين.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، أمس الأحد، من توقيف، وإخضاع 8612 شخصا لأبحاث قضائية في إطار مكافحة نشر الأخبار الزائفة، وضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية، لمكافحة وباء كورونا المستجد، وذلك منذ فرضها من طرف السلطات العمومية بالمملكة.