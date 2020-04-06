بشدة 6.1 درجة.. زلزال قوي يضرب شمال إندونيسيا

أفادت هيأة الأرصاد الجوية، والمناخ، والجيو-فيزياء الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 6,1 درجة على مقياس ريشتر ضرب ولاية مالوكو الشمالية في إندونيسيا.

وأوضحت الهيأة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مؤكدة أنه لا يوجد خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب هذا الزلزال. فيما لم تصدر السلطات بعد بيان عما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع خسائر مادية، أو بشرية.

وتقع إندونيسيا على “حزام النار” الناشط زلزاليا على منطقة المحيط الهادئ، حيث تتلاقى صفائح تكتونية يتسبب احتكاكها في نشاطات زلزالية، وبركانية متكررة، وكثيرا ما تتعرض لزلازل، وموجات مد مدمرة.