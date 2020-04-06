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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن إصابة رئيسة تحرير مدى مصر بفيروس كورونا وإغلاق مقر الموقع والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
أفاد مصدر مقرب لرئيسة تحرير موقع مدى مصر (ل.ع) بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن سبب العدوى نتج من مخالطتها لشقيقتها ج.ع وتعاملها مع بعض الأجانب فى الفترة الاخيرة.
وأضاف المصدر، أنها لم تخضع حتى الآن لأى فحوصات طبية وعندما نصحها أصدقائها المقربين بأنه يجب أن تخضع لفحوصات طبية رفضت ذلك.
وأكد المصدر أن الموقع بمصر تم اغلاقه تماما ولكن يوجد بعض الحالات من العاملين بالموقع المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا وهناك حالة من الفزع من قبلهم داخل الوسط الصحفى عن وجود أى إصابات أخري مما سيؤدى إلى خطر كبير على بعض الصحفيين الذين تعاملوا معهم خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن موقع مدى مصر انطلق في عام 2013 ويقوم بتغطية إعلامية بأسلوب هجومي على الموضوعات السياسية والاجتماعية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، باللغتين العربية والانجليزية ودائم الهجوم على مؤسسات الدولة المصرية ونظام الحكم فيها وبث الشائعات وتشويه صورة مصر في الخاج.
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