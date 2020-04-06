بن بريك : حزب الإصلاح يحاول إذكاء الكراهية والمناطقية بين الشمال والجنوب

الإثنين 6 أبريل 2020

إتهم نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، حزب الإصلاح بإذكاء الكراهية والمناطقية بين الشعبين الشمالي والجنوبي .



وقال بن بريك في سلسلة تغريدات له بتويتر، "يدفع حزب الإصلاح الإرهابي بكل أدواته وينشر حسابات بأسماء جنوبية لإذكاء الكراهية والمناطقية لتحسب على الجنوب ويتجاوب معها بعض الطيبين بداعي التفاعل مع بعض التجاوزات التي تحصل من بعض الأفراد" .. مؤكداً أن خصم الجنوبيين ليس الشماليين أبدا إنما خصهم كل من يريد منع استقلال الجنوب كان جنوبيا أوشماليا.

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وأضاف "أؤكد أن حزب الإصلاح الإرهابي هو من يريد يستغل خطاب الشحن بين الشعبين ويجنده لصالحه حتى لو نزل الشعبين حطب كما نقول بالعامية، يؤسفني أن أقول إن منا من يحقق لحزب الإصلاح مخططاته بكل سذاجة. الانتصار الحقيقي على هذا الحزب يكون بإفشال مخططاته بتعزيز خطاب المحبة والتعايش الأخوي" .

وأكد أن على كل الناشطين الجنوبيين على كل المستويات أن يعلموا أن ناشطي العالم والمؤثرين في الرأي العام ينظرون لكم كمقياس لخطاب الشارع الجنوبي ومدى إدراكه ووعيه وإنسانيته فأي خطاب كراهية تجاه أخوتنا وأحبتنا الشعب الشمالي وبالأخص المتواجدين في الجنوب أمر مرفوض وكريه لايعبر عن الجنوب.

وتابع "عندنا في الشمال جنوبيون بالآلاف، أسر لها عشرات السنين هناك وكل مصالحها الدنيوية هناك وحصلت كل الروابط الأسرية من تزاوج وغيره يعيشون بكل احترام وتقدير مع ظهور ألقاب أسرهم وكذلك لهجتهم الجنوبية وبالمثل في الجنوب من الشماليين، العقلاء فقط من يميزون الخلاف السياسي عن غيره ولايخلطون" .