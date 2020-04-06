شاهد.. البحسني يفتتح وحدة التشخيص الجزيئية والمناعية PCR  بمستشفى ابن سيناء بالمكلا

الإثنين 6 أبريل 2020

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، وحدة التشخيص الجزيئية والمناعية PCR الواقعة بحرم مستشفى ابن سيناء المركزي بالمكلا والتابعة لمكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت، والخاصة باستقبال عينات حالات الوبائيات والأمراض المناعية والفحص عن حالات الاشتباه بفيروس "كورونا".



ويأتي افتتاح هذه الوحدة ضمن الاهتمام بالجانب الوقائي والتشخيصي والاستعدادات العاجلة للسلطة المحلية بالمحافظة وخططها الاحترازية والتشخيصية والعلاجية للوقاية من وباء "كورونا".

وتم تزويد الوحدة بالأجهزة والمحاليل والمستلزمات المطلوبة بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة لانجاح عملها في استقبال العينات وفحص الحالات المشتبه فيها وفحص جميع الأمراض الوبائية وبضمنها وباء "كورونا".

وطاف المحافظ بأقسام وغرف الفحص بالوحدة، متعرفاً من إدارتها الى شرح حول طريقة استلام العينات من فريق الاستجابة السريعة من خلال مسحات من الأنف والبلعوم والإجراءات الفنية والادارية بهذا الخصوص، وطرق تحضيرها وفحصها وتسليمها للجهات المختصة في الترصد الوبائي بالمحافظة ومراكز المعالجة حسب نظام محكم وآليه عمل موحدة.

وأكد المحافظ أهمية افتتاح هذه الوحدة بدعم من السلطة المحلية في هذه الظروف الاستثنائية وبشكل عاجل لدعم الجانب التشخيصي والاكتفاء بالتشخيص النوعي داخل المحافظة والتخفيف عن المواطنين عناء السفر الى خارج المحافظة، وكذا استجابة لواجب التدخل السريع وضمن الاجراءات الوقائية لحماية المجتمع وتوفير وسائل الوقاية العاجلة لفيروس "كورونا".

رافق المحافظ، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع رعاية الصحة الأولية د. علي الوليدي، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت د.رياض الجريري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الطب التشخيصي د.راجح المليكي، ومدير الوحدة د.شوقي العكبري، وقيادات المرافق الصحية، وعدد من الأطباء الذين أسهموا في انشاء الوحدة.

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