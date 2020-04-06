زعيم المعارضة التركية يحذر من عواقب سياسات أردوغان في مواجهة كورونا

الإثنين 6 أبريل 2020

حذر زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو من عواقب الإجراءات والسياسات التي يتبناها نظام رجب طيب أردوغان، بشكل عام، ومواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل خاص.



وحذر قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الإثنين، في تصريحات صحفية، من أزمة اقتصادية واجتماعية أكثر من التي تواجهها البلاد حاليا في ظل سياسات النظام الحاكم.

وقال: "قد تنجح تركيا من الناحية الصحية، إلا أنها ستفشل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وإذا استمر النظام السياسي في مفهومه اليوم سنواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة وسنواجه أوضاعا مؤلمة".

وشدد على "ضرورة تغيير السياسات الحالية، إذ إن الجرح بين النظام والمواطن بات غائرا"، مضيفا: "كما أن لدينا مشاكل حقيقية في مجال الزراعة ويجب ألا يندهش أحد حال حدوث مجاعة بالبلاد".

وقبل أيام، ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن التدابير التي تتخذها تركيا لمواجهة تفشي كورونا، من فرض لحظر التجوال، وتقييد حركة التنقل بين المدن، أصابت القطاع الزراعي بشلل شبه تام.

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ومنذ تفشي كورونا في تركيا وتسجيل أول إصابة به في 11 مارس/آذار المنصرم، بدأت تداعياته السلبية تعمّق من معاناة الاقتصاد الذي يشهد أوضاعا متردية منذ فترة، على خلفية السياسات الاقتصادية التي يتبناها النظام الحاكم.

وفيما يتعلق بحملة التبرعات التي دعا إليها الرئيس التركي، قال قليجدار أوغلو: "حملة التبرعات هذه لها هدف آخر وهو ملء الخزانة، فخزينة الدولة خاوية".

واستطرد: "لذلك أصدر أردوغان أوامره بالتبرع بالأموال، غير أن الشعب يفقد الثقة بمثل هذه الحملات التي يشرف عليها النظام، فمن قبل تبرعوا لشهداء محاولة الانقلاب عام 2016، ولم يعرف حتى الآن إلى أين ذهبت تلك الأموال".

وأكد أن الأموال التي تأتي من التبرعات لن تحل الأزمة ولن تنقذ تركيا من وضعها الراهن، وهذا يدل على أن النظام السياسي الحالي لم يدرك عمق الأزمة.

في السياق ذاته، أعرب المعارض التركي عن استنكاره لقرار وزارة الداخلية الخاص بمنع حملات التبرع التي دشنتها العديد من البلديات التابعة للمعارضة، مبينا أن "هذا الإجراء غير قانوني، ويتعارض مع القانون الذي ينظم عمل البلديات".

ويوم 30 مارس/آذار المنصرم، أعلن أردوغان تدشين حملة لجمع تبرعات تحت عنوان "نحن نكفي أنفسنا"، يقول إنها لصالح متضرري تفشي الفيروس، لكنها لاقت ردود فعل غاضبة من جميع أحزاب المعارضة في البلاد