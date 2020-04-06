ماذا قال رئيس الوزراء الياباني حول انتشار كورونا ببلاده؟

الإثنين 6 أبريل 2020

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده ستفرض حالة طوارئ في طوكيو و6 مقاطعات أخرى في وقت قريب ربما يكون غدا الثلاثاء في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا،



وأضاف آبي أن الحكومة تُعد حزمة تحفيز بقيمة 990 مليار دولار لتخفيف الضرر الاقتصادي.

وأظهرت الفحوص إصابة أكثر من 3500 شخص بالفيروس في اليابان وقد توفي 85 شخصيا، وهو ما لا يعد انتشارا كبيرا مقارنة ببعض بؤر التفشي الخطير. لكن العدد يواصل الارتفاع مثيرا القلق على الأخص من انتشار العدوى في طوكيو التي سجلت أكثر من ألف إصابة، منها 83 اليوم الإثنين.

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وقال آبي للصحفيين: "نظرا لحالة الأزمة الطبية، نُصحت الحكومة بالاستعداد لإعلان حالة طوارئ".

وأضاف أن الحكومة قررت إطلاق حزمة تحفيز قيمتها نحو 108 تريليونات ين، تشمل أكثر من 6 تريليونات ين مدفوعات نقدية للأُسر والشركات الصغيرة و26 تريليون ين لإتاحة تأجيل مدفوعات الضمان الاجتماعي والضرائب.

ولم يتضح بعد كم من هذه الحزمة سيكون إنفاقا حكوميا جديدا.

وقال آبي: "ترغب الحكومة في مساعدة الشركات على الاستمرار وحماية الوظائف".