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شاهد.. محافظ حضرموت يفتتح مختبرات الحاج الطبية الخاصة بالمكلا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 6 أبريل 2020

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بحي ابن سيناء بمدينة بالمكلا، مختبرات الحاج الطبية الخاصة.

 

وخلال الافتتاح تعرّف المحافظ على مكونات المختبرات، مستمعاً من مالكها الفني عبدالله عبدالقادر الحاج الى أجهزتها الحديثة والخاصة بفحص الفيروسات والهرمونات ودلائل الأورام وفحوصات الكيمياء الحيوية وتشمل فحوصات السكر والدهون والكلى والكبد والقلب.

 

وأعرب المحافظ عن ارتياحه لافتتاح هذه المنشأة الخاصة في هذا التوقيت وهذه الظروف، لتسهم في مساندة جهود السلطة المحلية لتوفير الفحوصات النوعية للوبائيات المنتشرة حالياً، والتخفيف عن المرضى من السفر الى خارج المحافظة.

 

كما بارك المحافظ افتتاح هذه المنشأة، مشيراً الى أهمية موقعها المجاور لمستشفى ابن سيناء والذي سيسهم في مساندة المرافق الصحية بالمستشفى والتخفيف عن المرضى بالمستشفى من عناء الذهاب الى المكلا والى المحافظات الأخرى.

 

وشدّد المحافظ على مكتب الصحة والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بالمحافظة بالتفتيش الدوري على المنشآت الخاصة، داعياً مالكي المستشفيات والمختبرات ووكالات الأدوية والصيدليات الخاصة الى مراعاة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة واعتماد خصومات كبيرة تصل الى ال50% للتخفيف عن أهلهم وخدمةً لمجتمعهم في هذا الظرف الصعب.

 

رافق المحافظ، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع رعاية الصحة الأولية د. علي الوليدي، ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت د.رياض الجريري، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الطب التشخيصي د.راجح المليكي، ومدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة د.وليد البطاطي، ومستشار المحافظ للشؤون الصحية د.حاج الشعيب

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