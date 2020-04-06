تعرف على حالات الشفاء من كورونا حول العالم

الإثنين 6 أبريل 2020

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 65272 شخصا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأحد.



ورسميا، تم تشخيص 1206480 إصابة في 190 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، ومن أصل هذه الإصابات شفي 233300 شخص على الأقل.

وتبقى إيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر شباط/فبراير الماضي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء من حيث عدد الوفيات، الذي وصل إلى 15362 وفاة من أصل 124632 إصابة، وشفي 20996 شخصا وفق السلطات الإيطالية.

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والدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا هي إسبانيا، حيث توفي 12418 شخصا من أصل 130759 إصابة، ثم الولايات المتحدة مع 8503 وفيات من أصل 312245 إصابة، وفرنسا مع 7560 وفاة من أصل 89953 إصابة، والمملكة المتحدة مع 4313 وفاة من أصل 41903 إصابات.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في الصين القارية، حيث ظهر الوباء لأول مرة في نهاية ديسمبر 81669 إصابة (30 إصابة جديدة بين السبت والأحد) من بينها 3329 وفاة (3 وفيات جديدة)، فيما شفي 76964 شخصا.

وباتت الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة للإصابات قدرها 312245 إصابة، حسب الأرقام الرسمية، فيما توفي 8503 أشخاص وشفي 15021 شخصا.

والأحد، أحصت أوروبا 47093 وفاة من أصل 642330 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 8747 وفاة من أصل 326117 إصابة، أما آسيا فقد سجّلت 4172 وفاة من أصل 117571 إصابة، والشرق الأوسط 3779 وفاة من أصل 74670 إصابة، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 1052 وفاة من أصل 30539 إصابة، فيما أبلغت أفريقيا عن 388 وفاة من أصل 8578 إصابة، وأوقيانيا 41 وفاة من أصل 6675 إصابة.