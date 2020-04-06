- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 مدنيين في عمليتين انتحاريتين بالكاميرون والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
قتل 7 مدنيين، بينهم مراهقان في سن الخامسة عشرة تقريبا، مساء الأحد، في عمليتين انتحاريتين نفذهما إرهابيان من تنظيم بوكو حرام في أمشيدي، أقصى شمالي الكاميرون.
وقال ضابط في الشرطة، رفض الكشف عن هويته: "فجّر انتحاريان من بوكو حرام نفسيهما قرابة الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي"، ما تسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في المنطقة الواقعة على الحدود مع نيجيريا.
فيما أشار مسؤول محلي إلى أن "بين الضحايا السبع مسؤولا محليا في قرية ومراهقين في الخامسة عشرة تقريبا".
وبداية الشهر الجاري، أعلنت تشاد إرسال جنود إلى النيجر ونيجيريا في إطار عملية مكافحة تنظيم بوكو حرام الإرهابي.
وتقع الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا على بحيرة تشاد التي تتألف من سلسلة بحيرات ومستنقعات تتخللها جزر صغيرة أصبحت ملاذا لعناصر بوكو حرام.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 مدنيين في عمليتين انتحاريتين بالكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.