محافظ حضرموت ينعى نجم فريق التضامن الكابتن على العمودي

الإثنين 6 أبريل 2020

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، نجم منتخب حضرموت وفريق نادي التضامن لكرة القدم الكابتن علي عثمان العمودي الذي وافاه الأجل اليوم بعد صراع مع المرض.



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وترحّم المحافظ على روح الفقيد، متذكّراً مشواره الطويل وإسهاماته في الرقي برياضة حضرموت في عصرها الرياضي، ومشاركاته الفاعلة مع منتخب حضرموت لكرة القدم ونادي التضامن، واسهاماته في تلمّس احتياجات الرياضيين القدامى من خلال رئاسته لسنوات لجمعية الرياضيين بالمحافظة، مؤكداً خسارة الوسط الرياضي لنجم كروي كبير ظل مرتبطاً بكرة القدم وعاشقاً لها طيلة حياته.

وتضرع المحافظ الى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان