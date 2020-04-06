تراجع وفيات كورونا في إسبانيا لليوم الرابع

الإثنين 6 أبريل 2020

تسبب فيروس كورونا الجديد في وفاة 637 شخصاً خلال 24 ساعة في إسبانيا، في تراجع لعدد الوفيات في البلاد لليوم الرابع على التوالي وفي أدنى حصيلة منذ 13 يوماً، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الإسبانية، الإثنين.



Advertisements

وارتفع عدد الإصابات بنسبة 3,3% في 24 ساعة، مقابل 4,8% في اليوم السابق، ما يشير إلى أن العدوى تتباطأ في البلد الذي يسجّل أكبر عدد وفيات في العالم بعد إيطاليا.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في إسبانيا 13 ألفا و55 وفاة فيما وصل عدد الإصابات إلى 135 ألفا و32 إصابة.