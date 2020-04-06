إغلاق مستشفى في الهند بعد إصابة 29 طبيبا بكورونا

الإثنين 6 أبريل 2020

أعلنت السلطات الهندية، الإثنين، إغلاق مستشفى بمدينة مومباي، وإعلانه بؤرة تفشٍ لفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد إصابة 26 ممرضا و3 أطباء.



ونقلت شبكة "إن دي تي في" عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قوله إن "النضج والجدية اللذين أظهرهما المواطنون أثناء الإغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا غير مسبوقين".

يأتي هذا التصريح بعد يوم من إطفاء الملايين في أنحاء الهند الأنوار غير الضرورية وإشعال الشموع، بعد دعوة مودي لهم بإظهار التضامن مع معركة البلاد ضد فيروس كورونا.

وقال مودي، في خطاب بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس حزب بهاراتيا جاناتا: "سوف تكون معركة طويلة، ليس علينا أن نضجر، عزيمتنا سوف تنتصر في المعركة ضد هذا الوباء".

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ويشار إلى أن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في الهند تجاوزت 100 حالة، إضافة إلى أكثر من 4000 إصابة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية، الإثنين، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك الإجمالي 373 حالة من بينها 5 وفيات، بجانب شفاء 57 حالة.

وشملت الحالات العشر المصابة الجديدة 9 تايوانيين قادمين من الخارج، وصبي (4 أعوام) أصيب بالعدوى من جده العائد من الولايات المتحدة.

ودفعت إصابة الصبي بالفيروس السلطات لإغلاق الحضانات في شمال تايوان حتى 15 أبريل/نيسان.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن عددا من الشركات الخاصة طالبت موظفيها الذين سافروا إلى أي مكان حتى الأسبوع الماضي بالعمل في المنزل.