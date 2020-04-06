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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 20 جنديا على الأقل في هجوم مسلح بمالي والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
قُتل 20 عسكريا ماليا على الأقل، الإثنين، في منطقة جاو في شمال البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا في هجوم نفذه إرهابيون، وفقا للعين.
وأكد مسؤول في بلدية بامبا رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي "هاجم إرهابيون معسكر الجيش في باميا في وقت مبكر صباحاً. قتل على الأقل 20 عسكريا".
وتشهد المنطقة نشاط عدد من العناصر الإرهابية المسلحة التي عادة ما تسفر مواجهات لها مع الشرطة عن سقوط ضحايا.
والخميس الماضي، أعلنت النيجر مقتل 4 من العسكريين و63 إرهابيا في معارك في منطقة تيلابيري القريبة من مالي غربي البلاد.
وذكرت أن "عناصر من القوات المسلحة اشتبكت مع مجموعة من الإرهابيين المدججين بالسلاح على متن آليات عديدة ونحو 50 دراجة نارية".
وتابعت أن الجنود و"بعد معركة طاحنة في إطار عملية ألماهاو (لمكافحة الإرهاب وتعني باللغة المحلية زوبعة)" أجبروا المهاجمين "على الفرار".
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