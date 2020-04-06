شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في اليابان إلى 3963 واتجاه لإعلان الطوارئ بسبع محافظات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:51 مساءً, 6 أبريل 2020 م
المناطق - الرياض
أعلنت اليابان ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 3963 حالةً، فيما كشفت عن اتجاه السلطات لاعلان حالة طوارئ في سبع محافظات على خلفية تفشي الجائحة.
وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم إنه جرى تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 3963 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 95 حالةً بعد تسجيل عشر حالات جديدة.
وقال رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو من جهته، إنه يعتزم إعلان حالة طوارئ لاحتواء تفشي الفيروس التاجي الجديد ابتداءً من غد.
وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع عدد من مسؤولي حزبه إن إعلان الطوارئ سيشمل سبع محافظات بينها طوكيو ، وشيبا، وأوساكا، وفوكوكا) لمدة شهر تقريبًا.
ويتيح إعلان الطوارئ أمام حكام الولايات في بعض المناطق مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم مع بعض الاستثناءات.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع إصابات كورونا في اليابان إلى 3963 واتجاه لإعلان الطوارئ بسبع محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.