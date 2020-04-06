شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تحظر سفر العاملين في المجال الطبي إلى الخارج والان نبدء بالتفاصيل

قررت السلطات الفلبينية اليوم الاثنين ، فرض تعليق مؤقت على سفر العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الخارج، وسط جهود البلاد للتعامل مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وكشفت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج عن أنها وافقت الأسبوع الماضي على قرار بفرض حظر مؤقت "حتى يتم رفع حالة الطوارئ الوطنية وحتى يتم رفع قيود السفر المتعلقة بكورونا في دول المقصد".

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ويشمل القرار الأطباء والممرضات وعلماء الأحياء المجهرية وعلماء الأحياء الطبية وأخصائيي التكنولوجيا الطبية وخبراء التحاليل والمعالجين التنفسيين والصيادلة وفنيي المختبرات وأخصائيي الأشعة ومساعدي التمريض، وغير ذلك.

وذكرت الإدارة أن الحظر المؤقت يهدف إلى دعم جهود الحكومة لوقف انتشار الفيروس من خلال إعطاء الأولوية "لتوجيه الموارد البشرية للنظام الوطني للرعاية الصحية".

وقالت الخبيرة الصحية الفلبينية إسبرانزا كابرال إن أكثر من 20 طبيبا لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس في البلاد.