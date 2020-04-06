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تعافي 20 إصابة بكورونا في البحرين

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 20 حالة إضافية من فيروس (COVID-19) وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وأكدت أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين بلغت 451 حالة حتى الآن.

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