شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على حريق هائل في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

يواصل رجال الإطفاء في المنطقة العازلة المحظورة حول محطة تشيرنوبل في شمال أوكرانيا اليوم الاثنين، ولليوم الثالث على التوالي، الكفاح للسيطرة على حرائق غابات في المنطقة، التي لا تزال ملوثة بالإشعاع الناتج عن الكارثة التي وقعت بالمحطة النووية قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وقال إيجور فيرسوف، المسؤول البيئي البارز، في بيان، إن الإشعاع في المنطقة أعلى 16 مرة من المعدلات الطبيعية.

وقالت خدمة الطوارئ الرسمية، في بيان، إن نحو 25 هكتارا من الغابات في المنطقة غير المأهولة تقريبا كانت مشتعلة حتى صباح اليوم الاثنين. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وكانت تقارير أفادت بأن الحريق انتشر على مساحة أكثر من مئة ألف هكتار مطلع الأسبوع.ويعمل نحو 140 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق.