شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 3739 حالة والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور على التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد بلغ 3739 حالة. وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس وصل إلى 60500.

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