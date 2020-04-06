شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تواجه "كورونا" بتطبيقات على الهاتف والان نبدء بالتفاصيل

ذكر رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، أن التطبيق المخطط إطلاقه في الهواتف المحمولة لتعقب انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزا للاستخدام خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وأوضح براون في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التليفزيونية اليوم الاثنين أن هذا التطبيق جزء من استراتيجية الخروج من الأزمة للحكومة الألمانية، حتى يمكن تخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي وغيرها من القيود تدريجيا، مضيفا أنه سيُجرى التحدث عن هذه الاستراتيجية بالتفصيل عقب "عيد القيامة".

وذكر براون أن من شروط تخفيف القيود زيادة أسرة العناية المركزة في المستشفيات، وكذلك تحسين سبل تعقب المخالطين بالمصابين، وقال: "سيلعب تطبيق التعقب، الذي يتعين أن يمتثل لقواعد حماية البيانات الخاصة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، دورا مهما في ذلك"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية زيادة العمالة في المستشفيات الألمانية.