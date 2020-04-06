نائب يرجح التصويت على كابينة الزرفي الاسبوع المقبل وبأغلبية ساحقة

رجح النائب عن تحالف النصر فلاح الخفاجي، الاثنين، عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الاسبوع المقبل وتمريرها بأغلبية ساحقة، نافيا وجود اي اتفاق على مرشح بديل من الكتل المعترضة على الزرفي.



وأضاف الخفاجي، أن "الزرفي قدم طلبا لعقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية التي نتوقع ان تكون الاسبوع المقبل لاستكمال الاجراءات الوقائية في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي نعيشها اليوم بسبب وباء وقال الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، إن "الآليات التي تم من خلالها تكليف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي هي اليات دستورية وقانونية ولا يمكن التراجع عنها الا من خلال الآيات الدستورية وهي تحديد موعد لعقد جلسة للتصويت بالموافقة او الرفض للكابينة الحكومية والمنهاج الحكومي للمكلف".وأضاف الخفاجي، أن "الزرفي قدم طلبا لعقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية التي نتوقع ان تكون الاسبوع المقبل لاستكمال الاجراءات الوقائية في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي نعيشها اليوم بسبب وباء كورونا ". وأضاف الخفاجي، أن "كل مايطرح عن اتفاق الأطراف المعترضة على الزرفي مرشحا بديلا له، هي مجرد محاولات للضغط وخلط للاوراق ولايوجد اي اتفاق حتى اللحظة على اي مرشح"، مشددا على أن "حكومة الزرفي ستمرر باغلبية ساحقة لوجود رغبة واضحة من أغلب النواب للتغيير والمجئ بحكومة قوية وقادرة على ايصال البلد الى بر الامان في ظل التحديات الراهنة".

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