علاوي: الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة لبرنامج مطول

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، أن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة وليست بحاجة لبرنامج حكومي مطول، مؤكداً أن البرنامج ينبغي ان يرتكز على عدة مهام في مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال علاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتةً مصغرة ليست بحاجة لبرنامج حكومي مطول"، موضحاً أن "برنامج الحكومة المقبلة ينبغي ان يرتكز على عدة مهام في مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة وتحديد موعدها بدقة بالاضافة الى تشكيل محكمة خاصة بمرسوم جمهوري لمحاكمة قتلة المتظاهرين".

ودعا علاوي الى "العمل على اطلاق سراح المعتقلين الابرياء من المتظاهرين السلميين والتكفل بمعالجة الجرحى والمعوقين او من ارتكبت بحقهم جرائم او اعتداءات في ساحات التظاهر"، مشدداً على "ضرورة ان يتضمن البرنامج خطةً متكاملةً لمكافحة الفساد وسرقة اموال الدولة ومحاسبة مرتكبيها وتكليف لجنة من الخبراء المتميزين بالعمل على اعداد معالجات لانقاذ الاوضاع الاقتصادية والبدء بتحويل الاقتصاد العراقي الى منتج بدل ان يكون ريعيا".