العثور على جثة طفل مخطوف ومقتول ومحروق وسط البصرة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بالعثور على جثة طفل مقتول ومحروق بعد يوم من فقدانه وسط البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تعثر على جثة طفل مقتول ومحروق بعد يوم من فقدانه في الحيانية وسط محافظة البصرة".



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