أعلنت رئاسات محاكم الاستئناف في كل من محافظات صلاح الدين وديالى والمثنى، الاثنين، عن احصائياتها بأعداد الموقوفين المكفلين والمفرج عنهم والمشمولين بالافراج الشرطي من قبل محاكم الجزاء التابعة لها.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أعداد المفرج عنهم في محاكم الجزاء التابعة لاستئناف صلاح الدين 12 متهماً، افرج عن عشرة منهم بكفالة واثنان بالافراج الشرطي".
وأضاف، أنه "في استئناف ديالى بلغ عدد المطلق سراحهم بكفالة من محاكم التحقيق 463 موقوفا تم توقيفهم لكسرهم حظر التجوال والافراج عن ٢٣ ممن شملوا بالافراج الشرطي".
وأضاف، أنه "في استئناف ديالى بلغ عدد المطلق سراحهم بكفالة من محاكم التحقيق 463 موقوفا تم توقيفهم لكسرهم حظر التجوال والافراج عن ٢٣ ممن شملوا بالافراج الشرطي".
وفي سياق متصل، لفت البيان إلى "إطلاق محاكم التحقيق التابعة لاستئناف المثنى سراح ستة موقوفين (بمخالفة كسر حظر التجوال) بكفالة".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يعلن أعداد الموقوفين المكفلين والمفرج عنهم والمشمولين بالافراج الشرطي بثلاث محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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