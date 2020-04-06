صحة كربلاء: ارتفاع حالات الشفاء في المحافظة إلى 22 حالة

وقال مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم ، في بيان صحفي له ، ورد الى الخليج 365، إنه " تم ، اليوم ، تماثُل ( 4 ) مُصابين ( ذكرين وإُنثيين ) ب‍فيروس كُورونا للشفاء ، تراوحت أعمارهُم بين ( 49 _ 75 ) عاماً ، والمُسَجلين بالحالات ( 16 ، 25 ، 31 ، 37 ) في وقت إصابتهم بالفيروس ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى 22 حالة".واشار الى أن الحالات الـ ( 42 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية " ، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية " .

يذكر أن " الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة ، وصلت إلى ( 70 ) حالة حتى الآن " ، بضمنها ( 6 ) حالات وفاة " .

