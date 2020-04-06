أكدت دائرة صحة كربلاء، الإثنين ، شفِاء أربع حالات إصابة بفايروس كُورونا المُستَجد في المحافظة .
وقال مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم ، في بيان صحفي له ، ورد الى الخليج 365، إنه " تم ، اليوم ، تماثُل ( 4 ) مُصابين ( ذكرين وإُنثيين ) بفيروس كُورونا للشفاء ، تراوحت أعمارهُم بين ( 49 _ 75 ) عاماً ، والمُسَجلين بالحالات ( 16 ، 25 ، 31 ، 37 ) في وقت إصابتهم بالفيروس ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى 22 حالة".
واشار الى أن الحالات الـ ( 42 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية " ، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية " .
يذكر أن " الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم المحافظة ، وصلت إلى ( 70 ) حالة حتى الآن " ، بضمنها ( 6 ) حالات وفاة " .
كانت هذه تفاصيل خبر صحة كربلاء: ارتفاع حالات الشفاء في المحافظة إلى 22 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.