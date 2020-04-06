انت الان تتابع مقتل 20 عسكرياً على الأقل في هجوم نسب لجهاديين في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قتل 20 عسكرياً مالياً على الأقل الاثنين في منطقة غاو في شمال البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا، في هجوم نسب لجهاديين، كما أكد مسؤولون محليون.
وأكد مسؤول في بلدية بامبا رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي "هاجم إرهابيون معسكر الجيش في بامبا في وقت مبكر صباحاً. قُتل على الأقل 20 عسكرياً".
وأضاف أن "الإرهابيين غادروا. تمّ تدمير معدّات. ننظّم أنفسنا مع مسؤولين آخرين والسكان بالنسبة للجثث".
وأشار مسؤول آخر لم يكشف هو أيضاً عن اسمه إلى أن الحصيلة قد تكون أكبر إذ إن عملية البحث عن الضحايا لا تزال جارية.
وأكد مصدر عسكري مالي في غاو، وهي مركز المنطقة، الاعتداء ومقتل الجنود، من دون تحديد عددهم. وقال إن هناك خسائر أيضاً في صفوف المهاجمين.
ويتعرّض الجيش المالي منذ أشهر لعدة لاعتداءات دامية، في بلد يواجه أنشطة مجموعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وأعمال عنف أهلية.
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