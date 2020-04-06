انت الان تتابع مسؤول: إيران لن تطلب أبدا مساعدة أمريكا في مكافحة فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الاثنين إن بلاده لن تطلب أبدا مساعدة من الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أنه يجب على واشنطن رفع العقوبات "غير القانونية" على الجمهورية الإسلامية.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "إيران لم تطلب أبدا ولن تطلب من أمريكا مساعدة طهران في معركتها ضد التفشي... لكن على أمريكا أن ترفع كل العقوبات الأحادية غير القانونية على إيران".

وأضاف "إنهم (الولايات المتحدة) يحاولون إجبار طهران على قبول المفاوضات مع أمريكا".