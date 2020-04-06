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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترجيحات بوقوف تصفيات داخلية وراء مقتل قيادي بحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
لا تزال خلفيات مقتل محمد علي يونس المسؤول الأمني في المليشيا بجنوب لبنان "مجهولة"، خاصة أن مهمة التحقيق في الحوادث المماثلة لا تتولاها القوى الأمنية بالبلاد.
ولم يتوقف التكتم المعتاد عند غموض ملابسات "اغتيال يونس"؛ بل يمتد إلى عدم الإعلان عبر حزب الله أو وسائل إعلامه، وإنما عبر خبر نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية، قبل إعلان المليشيا رسمياً مقتله، دون الكشف عن أي تفاصيل، وسط معلومات عن اعتقال الفاعل وبدء تحقيق معه.
ورغم تأكيد الوكالة الإيرانية، في ديباجتها للخبر، عدم وجود معلومات إضافية حول كيفية مقتله، قالت مصادر غير رسمية إن يونس كان مسؤولا عن ملاحقة العملاء والجواسيس.
وعُثر، مساء السبت، على جثة محمد علي يونس، المسؤول الأمني بمليشيا حزب الله في بلدة جبشيت، داخل سيارة على الطريق الذي يصل بين بلدتي قعقعية الجسر وزوطر الغربية، مصابة بطلقات نارية عدة وطعنات سكين.
وفيما يبدو من وصف المليشيا ليونس بـ"الشهيد" محاولةً تحميل إسرائيل مسؤولية عملية الاغتيال، استبعدت مصادر متابعة ومعارضة لـ"حزب الله" في لبنان هذا الاحتمال، مؤكدة أن القضية مفتوحة على احتمالات عدة من بينها تصفيته، خاصة أن المنطقة التي قتل فيها خاضعة بشكل كامل لسيطرة حزب الله ولا يمكن خرقها بسهولة.
ونقل موقع العين الإخبارية": عن المصادر قولها "الاحتمال الأول أن اغتيال يونس تم نتيجة خلافات داخلية في حزب الله، وتحديداً بينه وبين آخرين، وبالتالي وصف المليشيا له بـ(الشهيد) لا يعدو كونه محاولة للتغطية على أي عمليات تصفية تتم بين المسؤولين، وهو ما سينعكس سلبا على صورته أمام بيئته".
ووفق المصادر نفسها، فإن الاحتمال الثاني، وهو الأكثر ترجيحا، أن يكون مقتله قد جاء على يد أحد الأشخاص المرتبطين بالحزب، ضمن تحريات كان يجريها بشأنه، حيث كان يونس مسؤولا عن ملاحقة العملاء في صفوف المليشيا الموالية لإيران.
وقالت المصادر إن ما يرجح هذا السيناريو إلقاء القبض على الفاعل، وبدء التحقيق معه ضمن دوائر الحزب الداخلية من دون تسليمه إلى القوى الأمنية والقضائية في لبنان.
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