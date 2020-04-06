شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا في لبنان إلى 19 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 19 حالة.

Advertisements

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 14 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 541 حالة.

ولفتت إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 242 فحصاً، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات للمغتربين حتى تاريخه، حيث تم إجراء 164 فحصاً لهم .