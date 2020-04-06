مقتل وإصابة 39 من طالبان في غارات جنوبي أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الأفغاني، الإثنين، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 39 من عناصر حركة طالبان في سلسلة من الغارات الجوية بإقليمي أوروزجان وزابول جنوبي البلاد.



وذكر فيلق "أتال 205" التابع للجيش الأفغاني، في بيان، أن قواته شنت غارة جوية للتصدي لهجوم شنته طالبان بمدينة تارينكوت في أوروزجان، ما أسفر عن مقتل 6 من مسلحي الحركة وإصابة 2 آخرين، بحسب وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وأضاف البيان أن غارة جوية مماثلة أسفرت عن مقتل 6 من عناصر طالبان وإصابة 4 آخرين في منطقة خاس أوروزجان بالإقليم.

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وكان الأمن الأفغاني شن، في وقت سابق، غارة جوية في منطقة أرجانداب بإقليم زابول، أسفرت عن مقتل 21 من مقاتلي طالبان.

وقال فيلق "أتال 205" إن الغارات الجوية الثلاث تم تنفيذها لأغراض دفاعية فقط، حيث كان المسلحون يخططون لشن هجمات في الإقليمين.

من جانبها لم تعلق حركة طالبان على الغارات التي شنها الجيش وأسقطت العديد من الضحايا في صفوفها.

وجاءت سلسلة الغارات بعد أيام من مقتل 7 مدنيين وإصابة اثنين آخرين على الأقل إثر انفجار قنبلة، في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.

وعلى الرغم من عدم تبني أي جهة مسؤولية الانفجار فإن مسؤولين محليين ألقوا باللوم على حركة طالبان.