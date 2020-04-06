مقتل 7 مدنيين في عمليتين انتحاريتين بالكاميرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل 7 مدنيين، بينهم مراهقان في سن الخامسة عشرة تقريبا، مساء الأحد، في عمليتين انتحاريتين نفذهما إرهابيان من تنظيم بوكو حرام في أمشيدي، أقصى شمالي الكاميرون.



وقال ضابط في الشرطة، رفض الكشف عن هويته: "فجّر انتحاريان من بوكو حرام نفسيهما قرابة الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي"، ما تسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين بجروح في المنطقة الواقعة على الحدود مع نيجيريا.

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فيما أشار مسؤول محلي إلى أن "بين الضحايا السبع مسؤولا محليا في قرية ومراهقين في الخامسة عشرة تقريبا".

وبداية الشهر الجاري، أعلنت تشاد إرسال جنود إلى النيجر ونيجيريا في إطار عملية مكافحة تنظيم بوكو حرام الإرهابي.

وتقع الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا على بحيرة تشاد التي تتألف من سلسلة بحيرات ومستنقعات تتخللها جزر صغيرة أصبحت ملاذا لعناصر بوكو حرام.