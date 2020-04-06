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تراجع وفيات كورونا في إسبانيا لليوم الرابع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

تراجع وفيات كورونا في إسبانيا لليوم الرابع

متابعات_ الخليج 365

تسبب فيروس كورونا الجديد في وفاة 637 شخصاً خلال 24 ساعة في إسبانيا، في تراجع لعدد الوفيات في البلاد لليوم الرابع على التوالي وفي أدنى حصيلة منذ 13 يوماً، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الإسبانية، الإثنين.

 

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وارتفع عدد الإصابات بنسبة 3,3% في 24 ساعة، مقابل 4,8% في اليوم السابق، ما يشير إلى أن العدوى تتباطأ في البلد الذي يسجّل أكبر عدد وفيات في العالم بعد إيطاليا.

 

 

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في إسبانيا 13 ألفا و55 وفاة فيما وصل عدد الإصابات إلى 135 ألفا و32 إصابة.

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