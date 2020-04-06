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مقتل 20 جنديا على الأقل في هجوم مسلح بمالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

مقتل 20 جنديا على الأقل في هجوم مسلح بمالي

متابعات_ الخليج 365

قُتل 20 عسكريا ماليا على الأقل، الإثنين، في منطقة جاو في شمال البلاد التي تشهد نزاعا مسلحا في هجوم نفذه إرهابيون، وفقا للعين.

 

وأكد مسؤول في بلدية بامبا رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي "هاجم إرهابيون معسكر الجيش في باميا في وقت مبكر صباحاً. قتل على الأقل 20 عسكريا".

 

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وتشهد المنطقة نشاط عدد من العناصر الإرهابية المسلحة التي عادة ما تسفر مواجهات لها مع الشرطة عن سقوط ضحايا.

 

والخميس الماضي، أعلنت النيجر مقتل 4 من العسكريين و63 إرهابيا في معارك في منطقة تيلابيري القريبة من مالي غربي البلاد.

 

وذكرت أن "عناصر من القوات المسلحة اشتبكت مع مجموعة من الإرهابيين المدججين بالسلاح على متن آليات عديدة ونحو 50 دراجة نارية".

 

وتابعت أن الجنود و"بعد معركة طاحنة في إطار عملية ألماهاو (لمكافحة الإرهاب وتعني باللغة المحلية زوبعة)" أجبروا المهاجمين "على الفرار".

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