رواد مواقع التواصل الاجتماعى يشنون هجوماً حاداً على الناشط المصري "جمال عيد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على الناشط المصري جمال عيد، بسبب تصريحاتة الأخيرة التى طالب فيها بالإفراج عن العناصر الإخوانية المحبوسة في جرائم ضد الدولة المصرية، بذريعة انتشار فيروس كورونا، وهي دعوة تتزامن مع حملة دشنها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للغرض نفسه استغلالًا للظرف الراهن.



وطالب النشطاء بمحاكمة الناشط المصري جمال عيد بسبب ترويجه الشائعات حول الأوضاع فى مصر ومساندة عناصر الإرهاب، وقال أحد النشطاء: "هي دي حقوق الإنسان.. هو ده التكاتف الإنساني.. هي دي الشعارات الجوفاء اللي بتنادوا بيها".

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وقال أخر: "ياكذاب هو حضرتك عايز تساوي الإرهاب والإرهابيين بالمرضى اللي بتطالب بإخلاء سبيلهم حتى لو في دولة تانية".

وتساءل أحد النشطاء: "هي دي الإنسانية اللي قرفتونا بيها.. نحن نهدي ما كتبته إلى أولياء نعمتك اللذين تتلقى منهم الأموال".

وأضاف أخر: "ياكذاب ارحمنا.. ياخاين ياعميل.. كفاية عبارات جوفاء لا تعمل بها.. ارحموا الشعب المصري".