شكرا لقرائتكم ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في البحرين والكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الصحة الكويتي، الاثنين، شفاء 4 حالات من فيروس كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 103 بالبلاد.

وكتب د.باسل حمود الصباح على حسابه في "تويتر": "تم ولله الحمد شفاء 4 حالات، ليصل عدد الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا المستجد 103 حالات".

كما أعلن عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 665 حالة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تعافي 20 حالة إضافية من فيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 451 حتى الآن.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، بتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 252 إصابة منذ ظهور المرض في الأراضي الفلسطينية.

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وأضاف ملحم في بيان صحافي، صباح اليوم الاثنين، أن الإصابات توزعت على مناطق: بدو شمال غرب القدس إصابة واحدة، وقرية الجديرة شمال غرب القدس 6 إصابات، وقرية قطنة شمال غرب القدس 4 إصابات، وبلدة بني نعيم بمحافظة الخليل 3 إصابات وقرية خربة أبو فلاح بمحافظة رام الله والبيرة إصابة واحدة.

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والأحد، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية على "تويتر" نقلاً عن وزارة الصحة، إصابة 77 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 556.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة العمانية على "تويتر"، تسجيل 33 إصابة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 331.

من قطر

والأحد، سجلت عُمان 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع حالتي وفاة فقط، جراء الإصابة بالفيروس، فيما تماثلت 61 حالة للشفاء.