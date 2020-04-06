الصحة الأوكرانية: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 1319 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الأوكرانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد ب​فيروس كورونا​ الجديد "​كوفيد 19​" إلى 1319 حالة، حتى نهاية أمس. وأشارت وزارة الصحة، إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 38 حالة وفاة، بينما تعافى من الفيروس 28 حالة. هذا واحتلت ​أوكرانيا​ المرتبة 53 بين دول العالم من حيث انتشار الفيروس التاجي "كورونا"، وقد بدأ انتشار الفيروس في أوكرانيا في 3 آذار. يذكر ان فيروس كورونا انتشر حتى الآن في 208 دولة، ورغم أن ​الصين​ هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

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