AFP: أكثر من سبعين ألف وفاة في العالم بسبب فيروس كورونا

كشفت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "AFP" أنه بحسب الأرقام التي قامت بإحصائها فقد بلغ عدد الوفيات في ​العالم​ بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد- 19"، أكثر من سبعين ألف وفاة، مشيرة الى أن نحو 75 بالمئة منها في أوروبا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70009، بينها 50215 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس. وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات مع 15877، وتليها إسبانيا مع 13055، ثم الولايات المتحدة مع 9648، وفرنسا مع 8078.

ومنذ أول ظهور للوباء في الصين في كانون الأول، تم تسجيل 1277585 إصابة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا (676462 إصابة)، و353159 في الولايات المتحدة وكندا (9955 مجموع الوفيات في البلدين)، و119955 في آسيا (4239 وفاة).

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا يسيرا من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى