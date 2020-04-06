ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 584 شخصا

أعلنت وكالة ​الصحة العامة​ في ​سويسرا​، ارتفاع ​حالات​ الوفاة ب​فيروس كورونا​ إلى 584 شخصا، بينما تخطت الإصابات 21 ألفا. في غضون ذلك، لجأت ​الحكومة​ السويسرية، إلى إتخاذ إجراءات احترازية للحد من التفشي في مقدمتها ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين مواطنيها، وتعمل ​الشرطة​ على تطبيق ذلك الأمر في أي مكان يُلاحظ فيه أي تجمعات. هذا وتعاني دولة سويسرا من أزمة كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "​كوفيد 19​"، حيث تحتاج البلاد إلى ألف سرير "عناية مركزة" خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة أعداد المصابين بهذا الفيروس.

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