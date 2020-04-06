وزير ايطالي: إذا سقط بلد ما من الإتحاد الأوروبي سيسقط الجميع معه

رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أنه "إذا سقط بلد ما من ​الإتحاد الأوروبي​ في ظل هذه ​الأزمة​، فسيسقط الجميع معه". وفي تصريحات متلفزة من ​مطار روما​ الدولي بضاحية فيوميتشينو، لفت إلى ان "الجميع في ​أوروبا​ يدركون الآن أنه لا يوجد اتحاد أوروبي بدون ​إيطاليا​".

ورداً على سؤال حول موقف ​ألمانيا​، قال: "هناك دولاً ترى أنه لا يجب تقاسم المخاطر في الوقت الحالي، ونحن لا ننادي بمشاركة ​الدين​، بل بمسار مشترك لمستقبلنا ولأوروبا". وشدد على انه "سندفع ديننا بأنفسنا كما فعلنا دائما، ولا نطلب من دول أخرى أن تسدد لنا ديونا، فنحن دولة محترمة وذات مصداقية".