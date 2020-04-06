وزير ايطالي: إذا سقط بلد ما من الإتحاد الأوروبي سيسقط الجميع معه

رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أنه "إذا سقط بلد ما من الإتحاد الأوروبي في ظل هذه الأزمة، فسيسقط الجميع معه". وفي تصريحات متلفزة من مطار روما الدولي بضاحية فيوميتشينو، لفت إلى ان "الجميع في أوروبا يدركون الآن أنه لا يوجد اتحاد أوروبي بدون إيطاليا".
ورداً على سؤال حول موقف ألمانيا، قال: "هناك دولاً ترى أنه لا يجب تقاسم المخاطر في الوقت الحالي، ونحن لا ننادي بمشاركة الدين، بل بمسار مشترك لمستقبلنا ولأوروبا". وشدد على انه "سندفع ديننا بأنفسنا كما فعلنا دائما، ولا نطلب من دول أخرى أن تسدد لنا ديونا، فنحن دولة محترمة وذات مصداقية".
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