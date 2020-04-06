أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين بفيروس كورونا تخطى الـ 60 ألفاً، لافتة إلى ارتفاع أعداد الوفيات إلى 3739 شخصاً.
وكان المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، وصف الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن ضحايا فيروس كورونا، بأنها كانت "مزحة مؤلمة" للعالم. وأشار إلى أن "البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت بأنه أخف من الإنفلونزا بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك". وأفاد المسؤول الإيراني بأن عدد الوفيات والإصابات في طهران قد بدأ بالتراجع، لكن يجب توقع ارتفاع العدد بسبب عودة السكان وفتح المحلات مع انتهاء عطلة عيد النوروز.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: عدد المصابين بفيروس كورونا تخطى الـ 60 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.