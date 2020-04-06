الصحة الإيرانية: عدد المصابين بفيروس كورونا تخطى الـ 60 ألفاً

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية أن عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ تخطى الـ 60 ألفاً، لافتة إلى ارتفاع أعداد الوفيات إلى 3739 شخصاً.

وكان المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، وصف الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الحكومة ​الصين​ية بشأن ​ضحايا​ فيروس كورونا، بأنها كانت "مزحة مؤلمة" للعالم. وأشار إلى أن "البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت بأنه أخف من ​الإنفلونزا​ بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك". وأفاد المسؤول الإيراني بأن عدد الوفيات والإصابات في ​طهران​ قد بدأ بالتراجع، لكن يجب توقع ارتفاع العدد بسبب عودة السكان وفتح المحلات مع انتهاء عطلة عيد النوروز.