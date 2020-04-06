آبي: نعتزم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو و6 مدن أخرى

أعلن رئيس الوزراء الياباني، ​شينزو آبي​، أنه يعتزم إعلان ​حالة الطوارئ​ في العاصمة ​طوكيو​ و6 مدن أخرى، في 7 نيسان الجاري، على خلفية انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد.

ولفت آبي، خلال ​مؤتمر صحفي​ إلى انه "سيتم تطبيق حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وست مقاطعات أخرى، من بينها أوساكا وكاناغاوا وهيوغو". في الوقت نفسه، أشار آبي إلى أنه "على عكس الدول الأجنبية الأخرى، لن يتم إغلاق المدن".

هذا وتزايد الضغط على ​الحكومة​ كي تقوم بهذه الخطوة في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة الإصابات على الرغم من بطئها بالمقارنة مع دول أكثر تضررا في مناطق مختلفة من ​العالم​.