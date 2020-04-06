سلطات أستراليا تعلن تمديد الإغلاق بسبب كورونا إلى نهاية شهر نيسان

أعلنت السلطات الأسترالية تمديد الإغلاق بسبب ​فيروس كورونا​ إلى نهاية شهر نيسان.

وكان رئيس الخدمات الطبية في ​أستراليا​ بريندان ميرفي، كشف أن "ما يصل إلى 10 ملايين شخص على مستوى ​العالم​ ربما أصيبوا بفيروس كورونا الجديد"، مشيرا الى أن "نقص الاختبارات في بعض البلدان لا يكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس شديد العدوى.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم تجاوز المليون حالة، فيما بلغ عدد الضحايا أكثر من 54 ألف حالة وفاة، ووصل تعداد الإصابات المبلغ عنها في أستراليا 5330 حالة، بينها 28 حالة وفاة.