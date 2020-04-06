رئيس وزراء كوريا الجنوبية: قد نعاني من الأزمة التي تتعرض لها دول غربية بسبب كورونا

حذر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونغ سيه كيون، من أن بلاده قد تعاني من ​الأزمة​ التي تتعرض لها دول غربية بسبب جائحة ​كورونا​. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ​الحكومة​ الكورية ستواصل إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل صارم خلال الأسبوعين المقبلين، لافتا إلى انه " في حال شهدت العاصمة والمناطق المحيطة بها إصابات جماعية، فإن السيناريو الأوروبي قد يتكرر في ​كوريا الجنوبية​". وأكد ان "الحكومة ليس لديها خيار سوى الاستمرار في التباعد الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه ستظهر عدوى جماعية إذا خفضت البلاد حذرها وخففت جهود الاحتواء. وأكد أن التباعد الاجتماعي يعد أكثر الطرق للعناية بالآخرين وأكثر وسائل الحجر الصحي فاعلية لحماية النفس من احتمال الإصابة بالفيروس

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