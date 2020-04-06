الخارجية الإيرانية تدعو مجددا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات

جددت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ دعوتها لـ"الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات"، مشددة على أن "طهران لم ولن تطلب مساعدة من الولايات المتحدة للتصدي لفيروس كورونا".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، شدد في تصريح الأسبوع الماضي على أن "الإمدادات الإنسانية والطبية معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015 للحد من برنامج طهران النووي".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن عند نقطة معينة أن تعيد الولايات المتحدة تقييم موقفها بشأن تخفيف العقوبات، قال بومبيو في مؤتمر صحفي "نحن نقيم جميع سياساتنا باستمرار. لذا فإن الإجابة هي هل سنعيد التفكير؟ بالطبع".