الصحة الإسبانية: تسجيل 4237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية تسجيل 4237 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 135032. كما أعلنت ان حصيلة ​وفيات​ فيروس كورونا تخطت الـ 13 ألفا. هذا ولا تزال منطقة مدريد الأكثر تضررا مع 40 بالمئة من الوفيات (4723) و29% من الإصابات (36,249) تليها كاتالونيا (شمال شرق) حيث توفي 2508 أشخاص.

يذكر أن إيطاليا وإسبانيا تطالب بدعم من فرنسا وبعض كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، بما باتت تعرف بسندات كورونا التي ستسمح للبلدان الأكثر تأثرا بالفيروس بجمع التمويل عبر أسواق المال تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.