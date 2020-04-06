وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية تسجيل 109 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 665، كاشفة عن شفاء 4 حالات وبذلك يرتفع اجمالي المتعافين الى 103.

وكان متحدث باسم وزارة الصحة أعلن يوم السبت عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرا الى أن "عدد المصابين زاد 62 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 479 حالة".

والوفاة الوحيدة التي سجلتها الكويت حتى الآن هي لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ 46 عاما، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام.