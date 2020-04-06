أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات الى 665، كاشفة عن شفاء 4 حالات وبذلك يرتفع اجمالي المتعافين الى 103.
وكان متحدث باسم وزارة الصحة أعلن يوم السبت عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيرا الى أن "عدد المصابين زاد 62 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 479 حالة".
والوفاة الوحيدة التي سجلتها الكويت حتى الآن هي لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ 46 عاما، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.